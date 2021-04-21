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"Россети Северный Кавказ" завершили модернизацию оборудования воздушной линии электропередачи 110 кВ на подстанции (ПС) "Вознесеновская-2" филиала "Ингушэнерго"

Питающий центр «Вознесеновская-2» напряжением 110/35/6 кВ обеспечивает электроснабжение потребителей поселка Южный. Но главная задача энергообъекта – выдача мощности семи подстанциям в Малгобекском районе Ингушетии.

Новая ячейка, монтаж которой завершен специалистами, предназначена для повышения надежности электроснабжения ПС «Малгобек-3».  Это питающий центр нового поколения. Его ввод в эксплуатацию специалисты назвали очередным этапом модернизации и развития энергосистемы Малгобекского района и создания благоприятных условий для социально-экономического развития региона. В числе первых к энергообъекту подключили коттеджный поселок на 500 домов для жителей оползневой зоны, ГБОУ «СОШ № 5 г. Малгобек», ГБДОУ «Детский сад № 7 г. Малгобека «Сказка» и базовые станции услуг связи. Постепенно на подстанцию переведут весь Малгобек и жителей сельских поселений Сагопши, Инарки и Пседах.

«Подстанция «Вознесеновская – 2» введена в эксплуатацию в 1973 году и во многом устарела. Монтаж новой ячейки – шаг к более устойчивой и надежной работе энергосистемы, – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев. –Высокотехнологичное оборудование подразумевает новые решения производственных задач – более оперативные и качественные. И как результат, позволит повысить надежность электроснабжения предприятий, социальных объектов и бытовых потребителей, запитанных от подстанции «Малгобек-3».

 При монтаже новой ячейки специалисты использовали только современное первичное и вторичное оборудование, в том числе элегазовые аналоги - вместо масляных выключателей, признанных морально устаревшими. В качестве технологического наполнителя в таких установках применен элегаз – он не горюч и не токсичен. Это позволяет в разы повысить пожаробезопасность энергообъекта. Кроме того, по сравнению с маслонаполненным оборудованием новые выключатели более компакты и надежны. Они имеют длительный межремонтный период – срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. И, что не менее важно, использование элегаза в распределительном оборудовании приводит к снижению уровня прямого и косвенного воздействия на окружающую среду, поскольку исключает возможный риск попадания трансформаторного масла в почву и водоемы.

В настоящее время установка нового оборудования завершена. Впереди пуско-наладочные работы. Завершить проект энергетики планируют во втором квартале текущего года.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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