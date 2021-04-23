Рады представить вашему вниманию двенадцатый выпуск рубрики «Низкоуглеродное развитие».

В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Низкоуглеродное развитие» доступны по ссылке.

Материалы выпуска №12:

Правительство Российской Федерации определило новую программу развития ВИЭ

Правительство Российской Федерации определило основные параметры новой программы развития ВИЭ, которая стартует с 2025 года. Ответы на часто задаваемые вопросы даёт Павел Сниккарс.

Видео доступно по ссылке.

Ветропарк за 8,5 млрд рублей построят на Сахалине

Проект ветропарка мощностью 67,2 МВт реализует ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК местный производитель и экспортер бурого угля в страны АТР) в Углегорском районе Сахалинской области.



Объект будет включать 16 ветротурбин на участках с высоким потенциалом ветра. Парк станет самой крупной ветроэлектростанцией в островном регионе и на Дальнем Востоке. Проект будет реализован за счет инвестиций ВГК, субсидий федерального и регионального бюджетов. Запуск в эксплуатацию планируется в 2023 году. Ветропарк будет работать круглогодично.

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Потери в секторе биоэтанола как последствия «зелёной экономики»

Эксперты, говоря о последствиях «зелёной экономики», обычно упоминают только потери в углеводородном секторе (нефть и особенно уголь). Однако потери могут ждать и огромный сектор биоэтанола, который сейчас служит добавкой к моторному топливу.

Сегодня в США и Канаде 30-40% всей выращенной кукурузы идёт на биоэтанол. И что станет с этим урожаем, когда машины с ДВС заменят электромобили? Китай (а кто ещё?) вряд ли сможет вместить эти 50-100 млн. тонн ставшей лишней кукурузы. В Северной Америке уже сейчас бьют тревогу.

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Энергетический шопинг

Профессор материаловедения из Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс и аспирант Сварадж Санджай Дешмух предложили встраивать солнечные панели в навесы над автостоянками близ крупных торговых центров. В результате этого простейшего решения можно ликвидировать дефицит «электроколонок» для зарядки электромобилей, а владельцам супермаркетов — привлечь новых покупателей. И удерживать их подольше — пока заряжается аккумулятор.

В модели, изложенной в журнале Renewable Energy, Пирс и его соавтор описывают преимущества разработки зарядных станций для электромобилей, работающих на солнечных фотоэлектрических навесах, встроенных в парковочную инфраструктуру крупных ритейлеров, таких, как Walmart. Один такой навес может обеспечивать солнечную электроэнергию примерно для 100 зарядных станций. По всей стране Walmart может развернуть 11,1 гигаватта солнечных навесов над парковками, чтобы обеспечить более 346 000 зарядных станций для подзарядки автомобилей своих клиентов. Такой парк солнечных навесов мог бы покрыть потребности 90% американцев, живущих в пределах 15 миль от Walmart.

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Публикация ЭПР стала поводом для дискуссии среди представителей отрасли

В группе «Энергетика» в социальной сети Facebook разгорелась дискуссия, информационным поводом для которой стало интервью вице-президента по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум» Дмитрия Боровикова, опубликованное в газете «Энергетика и промышленность России».

В интервью эксперт рассказал о том, как коронакризис отразился на энергорынке, потенциале развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и перспективах водородной энергетики в России, а также об углеродном регулировании.

Участники группы «Энергетика» не просто поделились мнениями об обсуждаемой проблематике, но и обозначили имеющиеся вопросы по данной теме, на которые там же ответил Дмитрий Боровков.

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Чудо-остров чистой энергии

В 80 км от побережья Дании построят искусственный остров, окруженный сотнями ветряных установок. По задумке ученых, плавучая площадка станет первым в мире центром зеленой энергии.

Несколько месяцев назад правительство Дании заявило: к 2050 году страна перестанет добывать ископаемое топливо. Уже сейчас прекращены все геолого-разведочные работы на нефть и газ в Северном море, а между тем Дания считается крупнейшим производителем нефти в ЕС.

Избавиться от зависимости в горючих материалах страна решила оригинальным способом: она построит искусственный остров за 34 млрд долларов. Планируется, что плавучая площадка станет первым в мире центром чистой энергии: он будет производить топливо с нулевым выбросом углерода, и для этого в ближайшее время инженеры построят сотни ветряных турбин.

По задумке ученых, искусственный остров расположится более чем в 80 км от побережья страны. Его площадь будет равна 20 футбольным полям. Окружат остров массивные ветряные турбины — от 200 до 600 единиц. Поскольку центр построят в отдалении от суши, то турбины станут значительно больше своих прежних аналогов и будут работать с более высокими скоростями ветра.

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CCS в энергетическом переходе

Технологии CCS играют четыре стратегических роли в достижении нулевого баланса выбросов (net zero) с оптимальными затратами.



1) Снижение баланса выбросов существующих энергетических активов. Например, в дорожной карте по достижению углеродной нейтральности Китая, о которой мы писали здесь, планируется к 2060 году сократить угольную генерацию на 96%, а оставшиеся 4% дооснастить CCS.



2) Низкоуглеродное производство водорода. Технологии CCS необходимы для производства голубого водорода из природного газа. Например, водородная стратегия ЕС предусматривает применение CCS для декарбонизации существующих производств водорода.



3) Снижение баланса выбросов в секторах, трудно поддающихся декарбонизации. Для некоторых производственных процессов (например, производства цемента) переход на низкоуглеродные технологии невозможен или неэффективен. CCS может использоваться для улавливания выбросов, которых не получится избежать.



4) Извлечение углерода из воздуха. Технологии прямого улавливания CO2 из воздуха могут использоваться для снижения баланса выбросов, которые трудно устранить. А также, в перспективе, для достижения «негативных» выбросов – то есть снижения концентрации CO2 в атмосфере.



Интересно, что технологии CCS появились довольно давно – первый коммерческий проект был запущен в 1972 году. Но долгое время в мире было всего несколько проектов. Сейчас, по мере осознания важности CCS для борьбы с изменением климата, быстро растёт и глобальный портфель проектов. В прошлом году по всему миру их было 65, а сегодня – уже 101.



Согласно «сценарию устойчивого развития», разработанному Международным энергетическим агентством, для достижения Целей устойчивого развития ООН в области энергетики, выбросов и качества воздуха, улавливание CO2 с применением CCS должно вырасти с 40 млн. тонн в 2020 году до 5,6 млрд. тонн в 2050 году – то есть более, чем в 100 раз.



А здесь – отчёт Global CCS Institute о сегодняшнем состоянии технологий CCS в мире.

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Угольная генерация России может стать «зеленой и экологичной»

Несмотря на громкие заявления «зеленых», на фоне существования и развития технологий, позволяющих сделать сжигание углей экологичным, угольная генерация в России имеет привлекательные перспективы. Так считает Константин Кушнир, главный эколог «Сибирской генерирующей компании» «СГК»).

По его мнению, в стране нужно проработать инструменты поддержки не только производителей энергии, но и производителей газоочистного оборудования, тем более что занимающаяся газоочисткой российская инженерная школа находится в плачевном состоянии и нуждается в восстановлении.

Тем временем энергетики предлагают ряд шагов, улучшающих экологическую обстановку в городах присутствия не в гипотетическом будущем, а в ближайшей перспективе. Во-первых, поиск альтернативы углю при отоплении жилых домов, который «содержит немало нюансов и требует времени». Одна из альтернатив – внедрение электрокотельных.

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C 2005 года природный газ и нефть в США вытесняют уголь как первичный источник энергии

C 2005 года природный газ и нефть в США вытесняют уголь как первичный источник энергии. За 15 лет газом пройден большой путь: прирост количества вырабатываемой из газа энергии на много опережает аналогичный прирост возобновляемой энергетики. В национальном энрегобалансе газ вырос с 20% до примерно 35%, в то время как возобновляемая энергетика примерно с 5% до 11-12% (в том числе и энергия ГЭС).



При этом американские СМИ пишут, что возобновляемая энергетика опередила выработку электричества из угля – выдавая это за победу ВИЭ. Тогда как на самом деле это победа газа.

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