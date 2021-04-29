Специалисты филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в эксплуатацию после модернизации гидроагрегата № 2 Иркутской ГЭС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».

Испытания с включением нового генерирующего оборудования на параллельную работу с Единой энергосистемой России проводились с целью определения его общесистемных технических параметров и характеристик и проверки его готовности к промышленной эксплуатации. Во время испытаний осуществлялось тестирование гидроагрегата № 2 в различных эксплуатационных режимах. Он непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов и с минимальной нагрузкой в течение 8 часов. Кроме того, в соответствии с программой испытаний, согласованной с Системным оператором, проведена проверка параметров регулировочного диапазона генерирующего объекта.

Ввод нового оборудования выполнен в рамках программы технического перевооружения Иркутской ГЭС, рассчитанной до 2023 года. Она предусматривает замену как основного (гидрогенератор, гидротурбина), так и вспомогательного оборудования на четырех из восьми гидроагрегатов. После проведенных работ мощность гидроагрегата № 2 увеличилась с 82,8 МВт до 107,5 МВт.

Проведенная модернизация улучшит рабочие характеристики и повысит эффективность гидроагрегатов электростанции. Ввод генерирующего оборудования обеспечит дополнительные возможности по поддержанию баланса в дефицитном Иркутско-Черемховском энергорайоне энергосистемы Иркутской области.

В ходе модернизации гидроагрегата № 2 Иркутской ГЭС специалисты Иркутского РДУ принимали участие в разработке задания на проектирование энергоблока и схемы выдачи его мощности, согласовании проектной и рабочей документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также в приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр.

При подготовке к испытаниям гидроагрегата специалисты Иркутского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Иркутской области с учетом мощности нового объекта генерации, провели расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания, а также выполнили расчет параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты оборудования ГЭС и прилегающей электрической сети.

Во время испытаний нового генерирующего оборудования специалисты Иркутского РДУ обеспечили устойчивую работу энергосистемы региона без нарушения электроснабжения потребителей.