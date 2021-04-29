ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») продолжает строительство подстанции 110/10 кВ «Романовка» в Уфе. Генподрядчиком выступает ООО «БЭСК Инжиниринг». На данный момент идет монтаж двух силовых трансформаторов, которые были своевременно доставлены на подстанцию. Мощность каждого из них – 10 МВА.

Кроме того, в здании закрытого распределительного устройства смонтированы новые ячейки КРУ К-104, предназначенные для приема и распределения электроэнергии, а также щиты управления разъединителями, которые впервые произведены ООО «БЭСК Инжиниринг».

Параллельно с возведением ПС 110 кВ «Романовка» ведется строительство отпайки ВЛ 110 кВ к подстанции протяженностью 1 км с 13 опорами, которая сейчас близка к завершающей стадии. Присоединение новой подстанции осуществляется отпайками от ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-4 — Дема-1» и ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-4 — Дема-2».

Подстанция «Романовка» обеспечит электроэнергией бытовых и промышленных потребителей Демского района Уфы и Уфимского района Башкирии, включая крупные жилые комплексы. В зависимости от интенсивности развития и застройки Демского района в планах у сетевиков замена силовых трансформаторов на более мощные по 25 МВА. Завершение строительства и введение энергообъекта в эксплуатацию намечено до конца текущего года.

На снимке: пусконаладочные работы нового КРУ на ПС «Романовка».