Вблизи Коммунарки построят два деловых комплекса

В Новой Москве вблизи поселка Коммунарка построят два общественно-деловых комплекса. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Один земельный участок площадью 1,3 га будет предоставлен компании «АДЦ Коммунарка 58» под строительство объекта площадью 93,8 тыс. кв. метров. Второй участок площадью 1,1 га предоставят компании «АДЦ Коммунарка 62». Здесь планируется возвести здание общей площадью 118,8 тыс. кв. метров. В пресс-службе добавили, что оба участка свободны от застройки и будут предоставлены инвесторам сроком на шесть лет.

Ранее «СГ» сообщала, что в Москве построят первый бизнес-центр класса А «STONE Савеловская» с парковкой для каршеринга.