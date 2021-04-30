В Калифорнии, США, появятся два новых хранилища энергии сжатого воздуха. Каждое из них претендует на звание крупнейшей в мире системы хранения энергии, не связанной с гидроэнергетикой. Установки, разработанные компании Hydrostor, мощностью 500 МВт каждая будут хранить 4 ГВтч энергии.

По мере того, как мир переходит на возобновляемые источники энергии, её хранение в масштабе сети становится все более важным. Для достижения нулевого уровня выбросов углерода потребуются скоординированные технологии. И тут есть проблема.

Например, на гидроаккумулирующие установки приходится около 95% мировых запасов энергии в сети, а электростанции гигаваттной мощности эксплуатируются с 1980-х годов. Проблема в том, что для использования этих ресурсов нужен конкретный тип места и огромное количество бетона для строительства гидроаккумулирующей гидроэлектростанции. Гниющая растительность, застрявшая в плотинах, также способствует выбросам парниковых газов. Между тем, самые большие мегабатареи, построенные на данный момент, имеют мощность только 200 МВт / МВтч.

Накопитель энергии на сжатом воздухе (CAES) может хранить энергию в масштабе сети. При этом он считается надежным, как гидроаккумулятор, но без ограничений в строительстве.

В 2017 году канадская компания Hydrostor разработала новую систему хранения энергии на основе сжатого воздуха. Это дешевле, чем использование литий-ионных аккумуляторных батарей.

Сегодня Hydrostor объявила о разработке в Калифорнии долговременного накопителя энергии мощностью 1000 МВт. Во всех проектах будет использоваться технология компании Advanced Compressed Air Energy Storage (A-CAES), которая обеспечивает хранение энергии от 8 до 12 часов.

Система A-CAES использует излишки энергии, вырабатываемой на электростанциях для сжатия воздуха, который затем отправляется на хранение во вместилище под землей. Тепло, полученное в результате этого сжатия, тоже аккумулируется.

По данным Quartz, стоимость одного киловатт-часа хранилища у Hydrostor будет примерно такой же, как у газовых станций или аккумуляторных батарей. Но при увеличении емкости они масштабируются намного дешевле.

Первый завод планируется построить в Розамонде, штат Калифорния. Если все пойдет по плану, он запустится уже в 2026 году. Второй завод постоят в Калифорнии, но точное местоположение пока не объявлено.