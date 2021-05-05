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Пропускную способность межрегиональных электрических связей в Японии планируется увеличить на 23 ГВт

Пропускную способность межрегиональных электрических связей в Японии планируется увеличить на 23 ГВт

5 мая 2021, 12:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЯПОНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Для ускорения развития ветроэнергетики на японских островах Хоккайдо, Хонсю и Кюсю планируется на 23 ГВт увеличить пропускную способность межрегиональных электрических связей, которая на сегодняшний день составляет 24 ГВт.

Так планируется проложить подводные кабельные линии между островами Хоккайдо и Хонсю (пропускной способностью от 8 до 12 ГВт), а также построить ЛЭП между северным регионом Тохоку и регионом Большой Токио. Кроме того, планируется увеличить пропускную способность электрических связей между островами Хонсю и Кюсю. Разработка проектов межрегиональных соединений еще не завершена и прежде, чем приступить к их реализации необходимо получить разрешение на землеотвод, поэтому строительство межрегиональных соединений может начаться не ранее 2022 г.

Японский электроэнергетический рынок сегментирован на региональные монополии, что приводит к низкому использованию межрегиональных электрических связей, по которым в 2019 финансовом году было передано всего 8,5% от общего объема произведенной в Японии электроэнергии. Япония планирует довести долю шельфовой ветрогенерации в общем объеме выработки до 10%. Мощности ветрогенерации преимущественно расположены в прибрежной зоне островов Хоккайдо, Хонсю и Кюсю. Для транспортировки электроэнергии из этих регионов в такие города, как Токио и Осака, необходимо развитие сетевой инфраструктуры.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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