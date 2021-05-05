ЗАО «ЗЭТО» предлагает потребителям новое по техническим и эксплуатационным характеристикам цифровое оборудование.

Одним из таких инновационных решений является - цифровой разъединитель РЛК-10 кВ с дистанционным двигательным приводом ПДД производства «ЗЭТО». Современная модель разъединителя с помощью GSM-модемов автоматизированного привода контролирует состояние оборудования и передает дистанционно на компьютер диспетчеру информацию о режиме работы аппарата, технологических и иных вмешательствах. Диспетчер сможет быстро среагировать и отключить аварийный участок цепи и возобновить электроснабжение потребителей неповрежденных участков.

Цифровое оборудование «ЗЭТО» повышает безопасность работы сетей благодаря новому качеству передачи данных и сокращению времени для принятия решений при авариях. В современном мире цифровые разъединители РЛК-10 кВ стали широко востребованы на энергообъектах. Заводом поставлено уже более двухсот единиц оборудования на объекты «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Северо-Запад», «Россети Сибирь». ЗАО "ЗЭТО" постоянно расширяет номенклатуру оборудования для цифровизации электросетевого комплекса РФ и открыто к диалогу для обсуждения различных форм сотрудничества, начиная от возможностей сбыта – до кооперации и развития совместных предприятий.



Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. Перечень выпускаемого оборудования в настоящее время составляет более 400 наименований, он охватывает все классы напряжений от 0,38 до 750 кВ. ЗАО «ЗЭТО» — современное, высокоэффективное, социально ориентированное предприятие, обладающее мощным научным и техническим потенциалом, стремящееся стать лидером по производству высоковольтного оборудования. ЗАО «ЗЭТО» входит в перечень системообразующих организаций Министерства промышленности и торговли РФ в категории «Энергетическое машиностроение, электрическая и кабельная промышленность» и является якорным резидентом «Промышленного электротехнического кластера Псковской области» и Технопарка «Электрополис». Подробнее: https://www.zeto.ru, info@zeto.ru