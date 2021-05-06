Итоги "Нефтегаз-2021" для кабельщиков.
6 мая 2021, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика
Министерство (департамент) энергетики США (U.S. Department of Energy, DoE) выступило с инициативой по повышению кибербезопасности промышленных систем управления (industrial control systems, ICS) и технологических процессов (operational technology, OT).
Так называемый «стодневный план» рассчитан на координацию деятельности DoE и Министерства национальной безопасности (U.S. Department of Homeland Security) и предусматривает активные действия по модернизации средств защиты энергосистем от кибератак, включая:
DoE также объявило об отмене подписанного 1 мая 2020 г. предыдущим президентом США приказа (executive order)* о запрете на закупку иностранного оборудования для объектов, формирующих «каркас» национальной энергосистемы (bulk power system, BPS). Во исполнение данного приказа летом 2020 г. DoE был опубликован список из шести «враждебных США» стран, на которые распространялся запрет: Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба и Россия. При этом Россия и Китай** были специально выделены в качестве стран, обладающих наиболее опасными образцами вредоносных компьютерных программ. Дополнительно DoE запросило информацию от энергокомпаний, лабораторий, государственных учреждений и других организаций, занятых в сфере энергетики, для подготовки рекомендаций по обеспечению кибербезопасности для всей цепочки поставок оборудования в энергетическом секторе США.
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* Исполнительный приказ (executive order) – в США акт (указ, распоряжение, постановление), подписанный главой исполнительной власти и имеющий силу закона.
** В отношении Китая запрет распространялся также и на поставки в США силовых трансформаторов и другого энергооборудования китайского производства
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