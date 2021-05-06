В Нижегородской области выбрали подрядчика для достройки Южного обхода в Арзамасе, сообщается на портале Госзакупок.

Торги по строительству дороги выиграла компания «СК «Орион плюс» из Ленинградской области. В рамках подписанного договора организация займется строительством Южного обхода в Арзамасе продолжительностью 9,4 километра. Все работы должны быть завершены до 24 июня 2023 года. Стоимость контракта составляет 3 308 066 405,24 рублей. Также в рамках обязательств подрядчик будет осуществлять гарантийное обслуживание магистрали и устранять выявленные дефекты.

Кстати, данный договор в системе ЕИС в 2021 году является самым крупным. Тендер проводился в рамках федерального закона № 44-ФЗ.