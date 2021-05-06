 
Контракты

Самый крупный контракт в 3,3 млрд рублей на строительство Южного обхода отдали питерской компании

Самый крупный контракт в 3,3 млрд рублей на строительство Южного обхода отдали питерской компании

6 мая 2021, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: progorodnn.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
222

В Нижегородской области выбрали подрядчика для достройки Южного обхода в Арзамасе, сообщается на портале Госзакупок.

Торги по строительству дороги выиграла компания «СК «Орион плюс» из Ленинградской области. В рамках подписанного договора организация займется строительством Южного обхода в Арзамасе продолжительностью  9,4 километра. Все работы должны быть завершены до 24 июня 2023 года. Стоимость контракта составляет 3 308 066 405,24 рублей. Также в рамках обязательств подрядчик будет осуществлять гарантийное обслуживание магистрали и устранять выявленные дефекты.

Кстати, данный договор в системе ЕИС в 2021 году является самым крупным. Тендер проводился в рамках федерального закона № 44-ФЗ.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: progorodnn.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
На газораспределительной станции 29.04.2021
На газораспределительной станции "Добрянка-2" реализуют проект по выработке электроэнергии
В Белгороде построят центр адаптивного спорта 29.04.2021
В Белгороде построят центр адаптивного спорта
В Пурпе начнется строительство долгожданного ж/д вокзала 29.04.2021
В Пурпе начнется строительство долгожданного ж/д вокзала
Подземный переход за 1,4 млрд рублей построят рядом с 28.04.2021
Подземный переход за 1,4 млрд рублей построят рядом с "Лахта Центром"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно