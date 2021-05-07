 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует защиту от короткого замыкания на подстанциях Хабаровского края и Еврейской автономной области

Россети ФСК ЕЭС модернизирует защиту от короткого замыкания на подстанциях Хабаровского края и Еврейской автономной области

7 мая 2021, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» приступила к монтажу современных средств защиты от короткого замыкания на семи подстанциях Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО). Это снизит вероятность повреждения оборудования энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение потребителей региона, в том числе, тяговых подстанций Транссиба. Инвестиции в проект – свыше 31 млн рублей.

На подстанциях монтируют оборудование нового поколения российского производства - оптоволоконные дуговые защиты. Современные устройства реагируют на вспышку света от дугового перекрытия, поэтому более чувствительны, чем предшествующие модели защит, срабатывающие под действием выброса продуктов горения и перекрытия изоляции. При фиксации короткого замыкания оптоволоконные дуговые защиты практически мгновенно дают команду на отключение устройств, что приводит к локализации повреждения и сохранности оборудования энергообъекта.   

В настоящее время в Еврейской автономной области начаты работы на подстанции 500 кВ «Хабаровская» – одном из ключевых питающих центров Дальнего Востока, участвующего в выдаче мощности каскада Бурейских ГЭС. Дуговые защиты смонтируют еще на двух энергообъектах области –220 кВ «Лондоко» и «Кульдур», участвующих в электроснабжении тяговой подстанций Транссиба и здравницы федерального значения –  Кульдурского санаторного комплекса.

 В Хабаровском крае модернизируют защиты на узловой подстанции 500 кВ «Хехцир-2», а так же энергообъектах, обеспечивающих электроэнергией потребителей Ванинского района –220 кВ «Ванино» и «Высокогорная», и района им. Лазо - 220 кВ «Гидролизная».

Завершить работы намечено к началу осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

 

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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