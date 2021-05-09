В годы блокады энергетики смогли проложить этот кабель по дну Ладожского озера, вернув электричество в осажденный Ленинград. Теперь часть этого кабеля стала новым экспонатом музея.

Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда перед Днем Победы передали фрагмент «Кабеля жизни» — кабеля, который в годы блокады проложили по дну Ладожского озера и позволили вернуть электричество в осажденный город. Торжественная церемония состоялась 7 мая в стенах музея.

Почетными гостями мероприятия стали члены правительства Петербурга, руководства ПАО «Россети», а также ветераны. Прибыл на церемонию и губернатор города Александр Беглов. Сотрудники музея провели для него экскурсию и показали текущую экспозицию. Беглов отметил, что во время пандемии в городе открыли три подстанции и поблагодарил петербургских энергетиков за бесперебойную работу.

Церемония прошла в торжественной обстановке. Глава компании «Россети» Андрей Рюмин вместе с губернатором города презентовали ценный фрагмент, а после передали его директору музея Елене Лезик.

«Энергия жизни — пошла в Ленинград во время блокады. Коллекция сегодня пополнилась важным экспонатом. Я горжусь, что всем миром мы пополняем нашу коллекцию», — отметила Лезик.

Рюмин в своей речи отметил, что во время войны реализовали уникальный проект. Его разработали всего за три дня, а реализовали за 48. Но не обошлось без жертв — в баржу попала немецкая бомба.

Градоначальник же рассказал о музее блокады и отметил важность торжественного момента. Кроме того, он рассказал, какие еще мероприятия пройдут 9 мая, и поздравил петербуржцев с наступающим Днем Победы.

Ветеран ПАО «Ленэнерго» Александр Курилкин вспомнил, как работал с теми, кто прокладывал «Кабель жизни». Он сам родился уже после войны, а потому сохранил истории коллег об этом подвиге.

«1 января 1942 работал один генератор. Его едва хватало на Смольный и пекарни. Я знал этих людей, я работал с ними. Они не считали себя героями. Это событие незабываемо», — рассказал ветеран Курилкин.

Ленинградские энергетики внесли большой вклад в Победу. Уникальную операцию по прокладке «Кабеля жизни» по дну Ладожского озера специалисты провели в рекордно короткий срок — за 48 дней. Энергетическая блокада Ленинграда была прорвана в сентябре 1942 года, и это событие имело колоссальное значение для осажденного города.

Благодаря линии «Волховская ГЭС – Ленинград» город получил мощности, которых хватило, чтобы обеспечить электричеством госпитали, хлебозаводы и оборонные предприятия, а также чтобы периодически освещать квартиры ленинградцев.

Ранее Александр Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Днем Победы. Губернатор напомнил, что День Победы незримой, но прочной нитью связывает все поколения, а также сказал отдельное спасибо ветеранам, благодаря которым сейчас россияне могут жить в мире.