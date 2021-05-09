Компания ДКС: С Днем Великой Победы!

Дорогие коллеги и друзья!

Компания ДКС от всей души поздравляет вас с Днем Победы! В этот день наши героические деды и прадеды одержали победу над фашизмом. Это важнейшая веха в судьбе нашей Родины, день, который много значит для каждого россиянина, день, который до сих пор объединяет поколения.

Давайте вместе вспомним тех, кто подарил нам мирное небо над головой.

Мы благодарны участникам Великой Отечественной войны – за героизм, проявленный ими на фронтах и в тылу, за мужество и отвагу.

Мы все – потомки героев.

С праздником!