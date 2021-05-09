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ЗАО "ЗЭТО": С Днём Победы!

ЗАО ЗЭТО: С Днём Победы!

9 мая 2021, 12:00
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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Новости компании

Уважаемые коллеги и друзья!

Примите мои самые искренние и тёплые поздравления с Днём Победы!

Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для России и Великих Лук,  которые за стойкость и массовый героизм получили высокое звания Города воинской славы.

 76 лет прошло с той Победной весны 1945 года, но в наших сердцах навсегда останутся светлая память о погибших защитниках Родины и гордость за героев, которые всегда будут для нас примером мужества, доблести,  верности долгу и самоотверженного служения своему Отечеству.

Низкий поклон ветеранам войны, чей бессмертный  подвиг и огромная любовь к Родине всегда будут являться примером для нынешнего и всех последующих поколений россиян.

В этот праздничный день от всей души  желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

С праздником!

С уважением,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЗЭТО»,
ДЕПУТАТ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Д. В. МУНШТУКОВ

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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