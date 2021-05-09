ЗАО "ЗЭТО": С Днём Победы!

Уважаемые коллеги и друзья!

Примите мои самые искренние и тёплые поздравления с Днём Победы!

Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для России и Великих Лук, которые за стойкость и массовый героизм получили высокое звания Города воинской славы.

76 лет прошло с той Победной весны 1945 года, но в наших сердцах навсегда останутся светлая память о погибших защитниках Родины и гордость за героев, которые всегда будут для нас примером мужества, доблести, верности долгу и самоотверженного служения своему Отечеству.

Низкий поклон ветеранам войны, чей бессмертный подвиг и огромная любовь к Родине всегда будут являться примером для нынешнего и всех последующих поколений россиян.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

С праздником!