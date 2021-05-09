ЗАО "ЗЭТО": С Днём Победы!

Итоги "Нефтегаз-2021" для кабельщиков.
9 мая 2021, 12:00
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника
Уважаемые коллеги и друзья!
Примите мои самые искренние и тёплые поздравления с Днём Победы!
Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для России и Великих Лук, которые за стойкость и массовый героизм получили высокое звания Города воинской славы.
76 лет прошло с той Победной весны 1945 года, но в наших сердцах навсегда останутся светлая память о погибших защитниках Родины и гордость за героев, которые всегда будут для нас примером мужества, доблести, верности долгу и самоотверженного служения своему Отечеству.
Низкий поклон ветеранам войны, чей бессмертный подвиг и огромная любовь к Родине всегда будут являться примером для нынешнего и всех последующих поколений россиян.
В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
С праздником!
С уважением,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЗЭТО»,
ДЕПУТАТ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Д. В. МУНШТУКОВ
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