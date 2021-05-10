Французская компания VINCI Energies заключила контракт с правительством Бенина на сумму € 292 млн на строительство передающей и распределительной сетевой инфраструктуры.

В соответствии с контрактом VINCI Energies построит 500 км воздушных и подземных ЛЭП сверхвысокого и высокого напряжения и более 1 000 км распределительных сетей среднего и низкого напряжения. Компания также построит семь трансформаторных ПС сверхвысокого напряжения и расширит четыре существующие высоковольтные ПС.

Ожидается, что работы в рамках проекта, финансируемого французскими властями, продлятся 3 года, и будет создано свыше 900 рабочих мест. Французские и марокканские дочерние компании VINCI Energies будут также проводить профессиональное обучение местного персонала.

Проект, реализуемый VINCI Energies, представляет собой часть программы правительства Бенина по обеспечению устойчивого и безопасного энергоснабжения населения, а также промышленных и стратегических государственных объектов. Ожидается, что реализация проекта не только обеспечит потребности населения в электроэнергии, но и внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие страны

Информационно-аналитический ресурс Power Technology