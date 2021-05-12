На Wire Russia в июне портал RusCable.Ru откроет видеостудию
12 мая 2021, 12:30
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand, ФОРУМ ЭТМ, ЭЛЕКТРОФОРУМ
Отрасль: Электротехника
Это масштабное мероприятие для профессионалов, организованное федеральным дистрибьютором ЭТМ.
Организаторы ожидают более 3000 участников, для которых подготовлена обширная экспозиция новинок и деловая программа. Свои новинки представят 90 производителей электротехники, систем безопасности, СКС, промышленного оборудования, крепежа, инженерной сантехники.
Участники форума узнают о новых разработках из первых рук. В частности, АО «Контактор» (бренд Группы Legrand), представит на своем стенде новинку 2021 года автоматический выключатель ВА57-35М – надежное и доступное решение по модернизации действующих электроустановок, а также идеальное решение для расширения областей применения за счет новых версий на постоянный ток.
Legrand впервые представит широкому кругу новую серию электроустановочных изделий INSPIRIA. Серия обладает модными формами и трендовыми цветами, имеет современные функции, а также отличается простым и быстрым монтажом.
Мероприятие будет интересно строительно-монтажным организациям, техническим службам промышленных предприятий, сборщикам щитового оборудования, проектным институтам.
Форум пройдет 13 мая 2021 года, с 10:00 до 17:00 в Гостином Дворе (г. Москва, ул. Ильинка, 4, подъезд 5). Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия http://www.electricforum.ru/events/index.php?activ_event_id=792
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