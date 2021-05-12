Это масштабное мероприятие для профессионалов, организованное федеральным дистрибьютором ЭТМ.

Организаторы ожидают более 3000 участников, для которых подготовлена обширная экспозиция новинок и деловая программа. Свои новинки представят 90 производителей электротехники, систем безопасности, СКС, промышленного оборудования, крепежа, инженерной сантехники.

Участники форума узнают о новых разработках из первых рук. В частности, АО «Контактор» (бренд Группы Legrand), представит на своем стенде новинку 2021 года автоматический выключатель ВА57-35М – надежное и доступное решение по модернизации действующих электроустановок, а также идеальное решение для расширения областей применения за счет новых версий на постоянный ток.

Legrand впервые представит широкому кругу новую серию электроустановочных изделий INSPIRIA. Серия обладает модными формами и трендовыми цветами, имеет современные функции, а также отличается простым и быстрым монтажом.

Мероприятие будет интересно строительно-монтажным организациям, техническим службам промышленных предприятий, сборщикам щитового оборудования, проектным институтам.