 
Контракты

Газпром обеспечит газом села в Амурской области

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции в Свободненском районе в рамках программы по газификации регионов Российской Федерации.

Развитие систем газоснабжения и газификации субъектов РФ - одно из приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром». Программа реализуется совместно с Правительством Российской Федерации и региональными властями. Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, запланировано создание инфраструктуры для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа в населенные пункты Свободненского района Амурской области.

Газопровод-отвод протяженностью 1073,31 м проложат по территории Свободненского района от точки подключения к магистральному газопроводу «Сила Сибири» до ГРС Свободный, строительство которой также предусмотрено проектом. Давление на участке газопровода составит 7,6 МПа, мощность газораспределительной станции - 40300 ст. куб. м газа в час.

Кроме того проектными решениями запланированы устройство площадки дома оператора, для газоснабжения которого от ГРС предусмотрен газопровод низкого давления протяженностью 1100 м, площадка узла запорной арматуры, подъездные дороги, инженерные коммуникации и другие вспомогательные объекты.

Генеральный проектировщик – ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности». Застройщик – ООО «Газпром межрегионгаз».

Ранее сообщалась, что Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства газопровода-отвода и ГРС Лух для газоснабжения населенных пунктов Лухского района Ивановской области. 
 

Фото: gazprom.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В 2020 году Москва поставила кабели и электромонтажные устройства в 91 страну мира 13.05.2021
В 2020 году Москва поставила кабели и электромонтажные устройства в 91 страну мира
Развязку у 13.05.2021
Развязку у "Калины" в Екатеринбурге будет строить московская "АльмакорГруп"
В Свободном построят 60-квартирный дом 12.05.2021
В Свободном построят 60-квартирный дом
В аэропорту Южно-Сахалинска реконструируют пассажирский перрон 12.05.2021
В аэропорту Южно-Сахалинска реконструируют пассажирский перрон

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Форум ЭТМ 2021. Прямой эфир RusCable
+