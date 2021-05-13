Газпром обеспечит газом села в Амурской области

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции в Свободненском районе в рамках программы по газификации регионов Российской Федерации.

Развитие систем газоснабжения и газификации субъектов РФ - одно из приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром». Программа реализуется совместно с Правительством Российской Федерации и региональными властями. Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, запланировано создание инфраструктуры для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа в населенные пункты Свободненского района Амурской области.

Газопровод-отвод протяженностью 1073,31 м проложат по территории Свободненского района от точки подключения к магистральному газопроводу «Сила Сибири» до ГРС Свободный, строительство которой также предусмотрено проектом. Давление на участке газопровода составит 7,6 МПа, мощность газораспределительной станции - 40300 ст. куб. м газа в час.

Кроме того проектными решениями запланированы устройство площадки дома оператора, для газоснабжения которого от ГРС предусмотрен газопровод низкого давления протяженностью 1100 м, площадка узла запорной арматуры, подъездные дороги, инженерные коммуникации и другие вспомогательные объекты.

Генеральный проектировщик – ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности». Застройщик – ООО «Газпром межрегионгаз».

Ранее сообщалась, что Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства газопровода-отвода и ГРС Лух для газоснабжения населенных пунктов Лухского района Ивановской области.



Фото: gazprom.ru