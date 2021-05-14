Исследование обрывов проволоки типа "чашка и конус"

Из-за пандемии COVID-19 форум NF Wire Forum был проведен в режиме онлайн. Вебинар был организован консорциумом NF Wire Forum (Non-Ferrous Wire Forum), в состав которого входят компания Aurubis AG (Германия), крупнейший производитель меди в Европе и крупнейшая в мире компания по вторичной переработке меди; компания Balloffet GmbH (США), мировой лидер в области производства волочильных фильер; компания Carl Bechem GmbH (Германия), разработчик и производитель высококачественных специальных смазочных материалов и средств для металлообработки; компания Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co KG (Германия), ведущий производитель волочильного оборудования, и ассоциация Deutsches Kupferinstitut (German Copper Institute) DKI.

Это мероприятие было посвящено междисциплинарному исследованию обрывов проволоки по типу «чашка и конус». Докладчики из компаний-партнёров консорциума поделились соображениями по поводу различных аспектов этой темы в своих коротких презентациях. Обрывы проволоки во время процесса волочения являются результатом нежелательных взаимодействий сил, напряжений и других физических явлений в материале проволоки, которые превышают его прочность на разрыв. Последствия этого приводят к увеличению периодов простоя оборудования и количества отходов производства. Один из основных типов обрыва проволоки – излом по типу «чашка и конус», называемый так, потому что один конец оборванной проволоки имеет углубление, похожее на чашку или кратер, а другой – конусообразную форму. Такие обрывы обычно происходят, когда проволока проходит через волочильную фильеру. Неправильная предварительная обработка проволоки, недостаточная смазка или несоответствующая геометрия волоки могут привести к излому на поверхности проволоки, в то время как её внутренняя часть продолжает двигаться, вызывая напряжения сдвига. Это приводит к образованию локальных трещин, которые растут под действием дополнительного напряжения и сокращают несущее нагрузку поперечное сечение проволоки до тех пор, пока не произойдёт обрыв материала, при этом конусообразный конец проволоки ориентирован в направлении волочения. Для того чтобы избежать таких обрывов проволоки, необходимо следить за взаимодействием волочильной машины, проволоки, волочильного инструмента и среды волочения. Основу успешного процесса волочения обеспечивают плавление и производство литой катанки.

Информацию о презентациях на форуме NF Wire Forum, посвящённых этой теме, можно найти на главной странице консорциума, где представлены доклады д-ра Корнела Абратиса (Cornel Abratis) из компании Aurubis о технологии производства и методах испытаний; г-на Стефана Горгелса (Stephan Gorgels) из компании Niehoff о внедрении индивидуальных приводов с электронным управлением; г-на Михаила Биллера (Michael Biller) из компании Balloffet о мониторинге во время многопроволочного волочения; и г-на Кристофера Фолланда (Christopher Folland) из компании Bechem о целевом техническом обслуживании и мониторинге среды волочения.