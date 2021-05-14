В Саратовской области объявлен аукцион для проведения капитального ремонта контактной троллейбусной сети на мосту Саратов – Энгельс. Закупку объявила региональная дирекция транспорта и дорожного хозяйства, информацию разместили на сайте госзакупок.

Торги начинаются с суммы 49 млн 448 тысяч 995 рублей. Деньги выделят из областного бюджета. Срок выполнения работ - до 1 июля 2021 года. Заявки от участников будут принимать до 25 мая, в этот же день состоится аукцион.

Как следует из документации, рабочим нужно будет разместить контактную сеть от Хвесина в Саратове до КП ГИБДД в Энгельсе (улица Лесозаводская). Основная ее часть будет пролегать по мосту. Общая протяженности сети составляет около 3,5 км.

Напомним, троллейбусы №9 прекратили работу в марте 2004 года, когда начали падать опоры контактной сети. В декабре прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин вышел к властям области с предложением восстановить троллейбусный маршрут №9. После этого губернатор Валерий Радаев поручил правительству и руководству Саратова подготовить план восстановления маршрута. В середине марта министерство транспорта выпустило приказ об установлении троллейбусного маршрута №109 «Саратов (Ж/д вокзал) – Энгельс (ЗАО «Тролза»).

Помимо этого мост Саратов-Энгельс планируют ремонтировать до декабря 2022 года. Движение для автомобилей при этом перекрывать не будут. Рабочие должны восстановить 36 опор и пролетных строений моста, перенести кабели и другие части системы наружного освещения и др.

Фото: 4vsar.ru