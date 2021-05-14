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"Роснефть" заключила с Минэнерго соглашения по строительству мощностей на четырех НПЗ

Роснефть заключила с Минэнерго соглашения по строительству мощностей на четырех НПЗ

14 мая 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНЭНЕРГО, РОСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 
Источник: ТАСС

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"Роснефть" и Минэнерго РФ заключили соглашения по стимулированию проектов строительства новых производственных мощностей на четырех НПЗ компании. Об этом говорится в презентации "Роснефти".

"Заключены соглашения с Минэнерго России в целях стимулирования проектов строительства новых производственных мощностей глубокой переработки на 4 НПЗ", - отмечается в презентации.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщал, что министерство заключило с 14 НПЗ соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей на сумму примерно 700-800 млрд рублей.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых стимулирующих мерах для НПЗ. В частности, он предполагает введение дополнительного инвестиционного коэффициента в размере 1,3 к ставке обратного акциза для тех заводов, которые заключат инвестсоглашения с Минэнерго на сумму не менее 30 млрд рублей.

Фото: Омский нефтеперерабатывающий завод. Яндекс.Дзен

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Источник: ТАСС

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