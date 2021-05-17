ЗАО "ЗЭТО" принимает участие в конкурсе "Экспортёр года"

ЗАО «ЗЭТО» ведёт последовательную политику освоения внешних рынков, выпуская конкурентоспособную продукцию, отвечающую всем требованиям мировых стандартов.

Завод имеет богатую историю экспортных поставок в страны СНГ и дальнего зарубежья. Сейчас стратегия направлена на освоение рынков Европы, Балтии, Африки, Ближнего Востока и Азии. В 2020 году, несмотря на сложности с прохождением границ осуществлены первые поставки выключателей 110 кВ в страны ЕС, в частности в Болгарию. Продолжаются отгрузки в Казахстан, Армению, Украину, Беларусь, Кыргызстан и ряд других стран.

В России государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, предоставляющего отечественным экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки является «Российский экспортный центр» (РЭЦ), при поддержке которого проходит конкурс « Экспортер года ».

ЗАО "ЗЭТО" подал заявку в номинации «промышленность». Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей первого этапа — на уровне каждого федерального округа — объявят с августа по сентябрь. Затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц государств.

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. Перечень выпускаемого оборудования в настоящее время составляет более 400 наименований, он охватывает все классы напряжений от 0,38 до 750 кВ. ЗАО «ЗЭТО» — современное, высокоэффективное, социально ориентированное предприятие, обладающее мощным научным и техническим потенциалом, стремящееся стать лидером по производству высоковольтного оборудования. ЗАО «ЗЭТО» входит в перечень системообразующих организаций Министерства промышленности и торговли РФ в категории «Энергетическое машиностроение, электрическая и кабельная промышленность» и является якорным резидентом «Промышленного электротехнического кластера Псковской области» и Технопарка «Электрополис». Подробнее: https://www.zeto.ru, info@zeto.ru