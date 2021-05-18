Датская энергетическая компания Ørsted и эстонский энергохолдинг Eesti Energia заключили соглашение о сотрудничестве, в котором отражено намерение сторон спроектировать и построить первую шельфовую ВЭС в Рижском заливе Балтийского моря до 2030 г.

Соглашение о сотрудничестве между Ørsted и Eesti Energia заключено в развитие подписанного в сентябре 2020 г. главами Латвии и Эстонии меморандума о взаимопонимании в отношении совместного проектирования и строительства шельфовой ВЭС в Рижском заливе. Раскрытие потенциала шельфовой ветроэнергетики – единственный реальный вариант для развертывания крупномасштабного производства «чистой» энергии в прибалтийских странах в течение следующих 10 лет. Практический опыт Ørsted в разработке и строительстве шельфовых ВЭС по всему миру и сильные позиции Eesti Energia в регионе создают хорошую предпосылку для реализации планов стран Балтии по сокращению выбросов СО2. В рамках заключенного соглашения Eesti Energia и Ørsted планируют открыть совместное предприятие по реализации проектов строительства объектов шельфовой ветроэнергетики в прибалтийских странах. Кроме реализации проекта строительства ВЭС в Рижском заливе, будут проведены исследования морского дна для последующего проектирования и строительства трансграничного подводного соединения между будущей ВЭС и энергосистемами Латвии и Эстонии. По словам директора департамента континентальной Европы Ørsted Расмуса Эррбоэ, если будет создана соответствующая правовая база, шельфовые ВЭС смогут обеспечить «зеленой» энергией Эстонию и Латвию до 2030 г.

По мнению Председателя Правления Eesti Energia Хандо Суттера компания уже является лидером в области строительства наземных ВЭС в регионе, а шельфовые ВЭС предлагают отличные возможности для дальнейшего развития возобновляемой энергетики. Eesti Energia разрабатывала проект строительства ВЭС в Рижском заливе более десяти лет. Была проделана большая подготовительная работа, которая создает хорошую стартовую позицию для достижения целей в области использования ВИЭ, установленных на период до 2030 г. как в Эстонии, так и странах Балтии в целом.

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