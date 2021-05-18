В России растет интерес к самостоятельной сборке ПК

Российское подразделение AliExpress опубликовала исследование, посвященное интересы жителей России к сборке ПК из деталей, пользующихся на площадке наибольшим спросом.

По данным исследования, в среднем за 51 тыс. рублей россияне покупают в интернете комплектующие и собирают компьютеры на основе внутреннего SDD 1 ТБ, видеокарты Radeon RX 560D с памятью в 4 ГБ, шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 3600 частотой 3,6 ГГц, памяти DDR4 8 ГБ.

По данным AliExpress Россия, в апреле спрос на компьютерные компоненты в стране вырос вдвое. Наибольшую популярность набрали жесткие диски - в апреле продажи увеличились в 4,6 раза. Обширным спросом пользуются модели 10 ТБ. Аналитики предполагают, что они используются для майнинга новой криптовалюты Chia.

Также майнингом, по мнению экспертов, объясняются возросшие в 2,4 раза продажи видеокарт и в 4,2 раза - блоков питания.

В 3,7 раза по итогам апреля выросли продажи корпусов для сборки ПК, в основном в формате Midi-Tower с подсветкой и боковой стенкой из стекла или акрила, стоимостью 1,5-5 тыс. рублей. В 3,5 раза увеличилась востребованность кабелей для подсоединения комплектующих. Самый популярный товар в этой категории - переходники для подключения видеокарты к материнской плате.