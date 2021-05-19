Первый в России жилой дом с использованием на его фасаде солнечных панелей, которые будут обеспечивать электроэнергией лифты и места общего пользования, планируется построить в Уфе. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства Республики Башкортостан.

"В столице Республики Башкортостан Уфе планируют построить первый в России жилой комплекс площадью 12 тыс. кв. м с использованием фасадных солнечных систем, произведенных компанией "Хевел". В соответствии с проектом композитные панели будут заменены на фотоэлектрическую фасадную систему. Таким образом, фасад дома будет вырабатывать электроэнергию для питания всех мест общего пользования, лифтов, освещения", - отметили в пресс-службе.

Застройщиком жилого комплекса стала инвестиционно-строительная компания "Стройфедерация", уточнили в пресс-службе регионального правительства. Компания будет использовать фасадные солнечные панели при строительстве одного из домов на территории жилого комплекса "Умный дом". Планируется, что в течение двух недель застройщик получит разрешение на строительство. По проекту возведение дома займет около двух лет.

Солнечная энергоустановка будет генерировать 16,7 тыс. кВт/ч в год, а срок службы модулей рассчитан более чем на 30 лет. Строительство первого жилого дома с использованием фасадных солнечных панелей подтверждает возможность перехода российской строительной индустрии на экономически эффективные энергетические решения, считает генеральный директор группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай. Такая технология позволит снизить расходы собственников на электроэнергию, добавили в пресс-службе. При этом точная информация об экономии потребителей электроэнергии будущего дома станет известна после уточнения технических характеристик готового объекта и мощности всей системы.

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил важность для региона внедрять экологичные технологии при строительстве.

"Те объекты, которые строятся, должны обладать новыми характеристиками, в том числе в строительстве должны применяться экологичные материалы. Использование солнечной энергии мы поддерживаем. Умные дома позволяют не только воспользоваться современными технологиями, но и эффективнее использовать внешнее пространство", - отметил он.

По словам Назарова, регион планируется выйти на строительство 4 млн кв. м жилья к 2030 году. Сегодня объем строительства в республике составляет около 2,5 млн кв. м.

О группе компаний "Хевел"

Группа компаний "Хевел" создана при участии "Роснано", работает в отрасли солнечной энергетики. С 2018 года "Хевел" является СП "Реновы" и "Реам Менеджмент".

"Хевел" является крупнейшим производителем гетероструктурных солнечных модулей, а также осуществляет строительство и эксплуатацию солнечных электростанций (СЭС). Компании принадлежит завод в Новочебоксарске (Чувашия) по производству фотоэлектрических модулей производственной мощностью 340 МВт в год, установленная мощность собственных СЭС на конец июня 2020 года - 711,5 МВт. Общий объем проектов сетевой генерации "Хевел" в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Казахстане - 238 МВт.



Фото: Правительство РБ