Работы запланированы на 12 центрах питания Приамурья, включая самую крупную узловую подстанцию региона – 500 кВ «Амурская». Всего будет установлено 119 современных ограничителей перенапряжения (ОПН). Это повысит защиту оборудования подстанций от перенапряжений, как атмосферных (грозовых), так и коммутационных, а также надежность электроснабжения потребителей Амурской области, включая объекты Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Инвестиции в модернизацию превысят 18 млн рублей.

Ограничители перенапряжения заменят устаревшие вентильные аппараты, выработавшие свой эксплуатационный ресурс. По сравнению с ними новые ОПН компактны, надежны и удобны в эксплуатации, адаптированы к различным климатическим условиям, устойчивы к атмосферным загрязнениям и способны выдерживать большие значения перенапряжения.

Монтаж ОПН уже проведен на шести подстанциях класса напряжения 220 кВ. Среди них «Свободненская» – подстанция, обеспечивающая электроснабжение потребителей города Свободный с населением свыше 54 тыс. человек; «Завитая», «Светлая», «Ключевая» и «Призейская» – центры питания для объектов РЖД, а так же золоторудного (Покровский рудник) и угольного (Эльгауголь) предприятий.