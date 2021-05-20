 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" приступили к монтажу ограничителей напряжения на подстанциях Амурской области

Россети ФСК ЕЭС приступили к монтажу ограничителей напряжения на подстанциях Амурской области

20 мая 2021, 09:48
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
132

Работы запланированы на 12 центрах питания Приамурья, включая самую крупную узловую подстанцию региона – 500 кВ «Амурская». Всего будет установлено 119 современных ограничителей перенапряжения (ОПН). Это повысит защиту оборудования подстанций от перенапряжений, как атмосферных (грозовых), так и коммутационных, а также надежность электроснабжения потребителей Амурской области, включая объекты Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.  Инвестиции в модернизацию превысят 18 млн рублей.

Ограничители перенапряжения заменят устаревшие вентильные аппараты, выработавшие свой эксплуатационный ресурс. По сравнению с ними новые ОПН компактны, надежны и удобны в эксплуатации, адаптированы к различным климатическим условиям, устойчивы к атмосферным загрязнениям и способны выдерживать большие значения перенапряжения.

Монтаж ОПН уже проведен на шести подстанциях класса напряжения 220 кВ. Среди них «Свободненская» – подстанция, обеспечивающая электроснабжение потребителей города Свободный с населением свыше 54 тыс. человек; «Завитая», «Светлая», «Ключевая» и «Призейская» – центры питания для объектов РЖД, а так же золоторудного (Покровский рудник) и угольного (Эльгауголь) предприятий.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Руководители технологического блока Системного оператора обсудили актуальные вопросы управления элек... 20.05.2021
Руководители технологического блока Системного оператора обсудили актуальные вопросы управления элек...
20.05.2021
"Россети Тюмень" вложат более 1 млрд рублей в энергоснабжение перспективных нефтепромыслов ХМАО-Югры
Саратовские энергетики приступили к ремонту ВЛ 110 кВ Песчаный Умет-2 – Баланда 19.05.2021
Саратовские энергетики приступили к ремонту ВЛ 110 кВ Песчаный Умет-2 – Баланда
Компания 19.05.2021
Компания "Россети Московский регион" на территории 12 округов Подмосковья реализует комплексную прог...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели
+