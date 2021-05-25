LH Corporation из Республики Корея приняла решение о начале строительства в Приморском крае промышленного комплекса экономического сотрудничества, сообщается во вторник на официальной странице представительства МИД России во Владивостоке в Facebook.

"Южнокорейская корпорация LH положительно рассмотрела вопрос о строительстве в Надеждинском районе Приморского края Промышленного комплекса экономического сотрудничества России и Южной Кореи. Закладка фундамента намечена в сентябре и приурочена к шестому Восточному экономическому форуму", - говорится в сообщении.

По данным корейских СМИ, площадь комплекса составит 500 тыс. кв. м.

Соглашение о реализации данного проекта корпорация LH подписала с российской Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) в декабре прошлого года. Согласно документу, дочерняя компания LH будет арендовать у КРДВ земельный участок в территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморье, вести строительство комплекса и предоставлять его компаниям, желающим стать резидентом данного комплекса.

В Приморье действуют четыре ТОР. Так, ТОР "Надеждинская" - это многопрофильная производственно-торговая площадка с мультимодальным транспортно-логистическим комплексом, профиль ТОР "Михайловский" - агропромышленный парк современных производств с полным циклом переработки, хранения и эффективной логистики сельскохозяйственной продукции, производимой в крае. ТОР "Большой Камень" призвана стать одной из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире, а специализацией ТОР "Нефтехимический" является нефтехимия, нефтепереработка и промышленное производство.

В ТОР "Надеждинская" ведут деятельность 70 резидентов с проектами общей стоимостью 57,4 млрд рублей и планами создать свыше 7,3 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день инвесторы ТОР реализовали 7 проектов и вложили в экономику региона 15 млрд рублей, создали 1 246 рабочих мест.