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Правительство проинвестирует почти 5 млрд рублей в термоядерную установку Т-15МД

Правительство проинвестирует почти 5 млрд рублей в термоядерную установку Т-15МД

26 мая 2021, 11:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: НАУКА, РАЗРАБОТКИ, ИНВЕСТИЦИИ, ИТЭР, ITER
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: government.ru

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На техническое дооснащение термоядерной установки токамак Т-15МД, расположенной в Курчатовском институте, будет направлено 4,9 млрд рублей. Такое постановление утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Инвестиции запланированы на период 2021–2024 годов. Средства пойдут на совершенствование комплекса дополнительного нагрева плазмы, в результате чего общий показатель мощности нагрева составит 11 МВт. Также будет модернизирована криогенная аппаратура, системы физических диагностик и циркуляции лития.

Ожидается, что по результатам исследований на обновлённой установке будут получены сведения, необходимые для перехода к следующему шагу – стационарному термоядерному источнику нейтронов на основе токамака. На Т-15МД также будут проводиться эксперименты в поддержку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, в создании которого принимают участие российские учёные.

Установка Т-15МД является модифицированной версией термоядерного комплекса Т-15, функционировавшего в Курчатовском институте в течение 30 лет. В мае в запуске Т-15МД поучаствовал Михаил Мишустин. Как отметил Председатель Правительства, использование модернизированного токамака даст мощный толчок таким отраслям, как энергетика, материаловедение, медицина, промышленность, а также поможет приблизиться к решению задачи по управлению термоядерным синтезом.

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Источник: government.ru

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