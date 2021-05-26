На техническое дооснащение термоядерной установки токамак Т-15МД, расположенной в Курчатовском институте, будет направлено 4,9 млрд рублей. Такое постановление утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Инвестиции запланированы на период 2021–2024 годов. Средства пойдут на совершенствование комплекса дополнительного нагрева плазмы, в результате чего общий показатель мощности нагрева составит 11 МВт. Также будет модернизирована криогенная аппаратура, системы физических диагностик и циркуляции лития.

Ожидается, что по результатам исследований на обновлённой установке будут получены сведения, необходимые для перехода к следующему шагу – стационарному термоядерному источнику нейтронов на основе токамака. На Т-15МД также будут проводиться эксперименты в поддержку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, в создании которого принимают участие российские учёные.

Установка Т-15МД является модифицированной версией термоядерного комплекса Т-15, функционировавшего в Курчатовском институте в течение 30 лет. В мае в запуске Т-15МД поучаствовал Михаил Мишустин. Как отметил Председатель Правительства, использование модернизированного токамака даст мощный толчок таким отраслям, как энергетика, материаловедение, медицина, промышленность, а также поможет приблизиться к решению задачи по управлению термоядерным синтезом.