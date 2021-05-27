Руководители АО "Жезказганская РЭК" посетили ЗАО "ЗЭТО"

25 мая состоялась встреча руководителей АО «Жезказганская РЭК» и ЗАО «ЗЭТО». Для гостей была проведена техническая презентация продукции и экскурсия по заводу.

Основное внимание в процессе презентации оборудования руководители АО «Жезказганская РЭК» уделили - КРУЭ, комбинированным трансформатором тока и напряжения ТГК, трансформаторам с азотной изоляцией ТОГФ.

В рамках экскурсии по заводу Казахстанские коллеги ознакомились с производственным и технологическим потенциалом ЗАО «ЗЭТО» – линией лазерного раскроя металлов, горячего цинкования металлоконструкций, производства полимерных изоляторов и ОПН, осмотрели сборочный цех элегазового оборудования и высоковольтный испытательный зал для проведения приемо-сдаточных испытаний продукции до 500 кВ.

Во время экскурсии гости также увидели образцы новой техники, которые сейчас проходят квалификационные испытания и в частности трансформатор напряжения емкостного типа ЕТН-330.

Представители АО «Жезказганская РЭК» на совещании задали вопросы по характеристикам оборудования, а также обсудили текущие заказы.

По результатам встречи стороны согласовали взаимодействие по сотрудничеству и выразили уверенность в дальнейшем развитии партнерских отношений между компаниями.