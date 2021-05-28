Во время соревнований «Россети Ленэнерго» обеспечат внешнюю схему электроснабжения 32 объектов, в том числе 5 спортивных.

28 мая на базе подстанции «Россети Ленэнерго» 110 кВ «Крестовская» состоялись финальные общегородские учения. Энергетики успешно продемонстрировали оперативное восстановление электроснабжения стадиона «Газпром Арена» в неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра до 25 м/с и грозы), в частности провели высоковольтные испытания, замену поврежденного ограничителя перенапряжения 10 кВ и ремонт кабельной линии, питающей стадион.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль дал высокую оценку подготовке и слаженности работы служб при проведении тренировочных аварийно-восстановительных работ на энергообъектах.

«Мы проводим учения в преддверии прохождения в Санкт‑Петербурге двух крупных международных мероприятий. На нас лежит большая ответственность. Отработка слаженности, алгоритмов действий руководящего и оперативного персонала в условиях технологических нарушений на сетях - необходимое условие для обеспечения надежной работы инженерной инфраструктуры при любых нагрузках и нештатных ситуациях в дни проведения в Петербурге мероприятий ПМЭФ-2021 и Чемпионата Европы по футболу, - отметил вице-губернатор. - Сегодня мы отработали практические действия по целому ряду сложных ситуаций в условиях, максимально приближенных к реальным и провели оценку готовности энергетического комплекса города к обеспечению надежного ресурсоснабжения социально-значимых объектов Санкт‑Петербурга».

В дни игр за бесперебойную работу внешней схемы электроснабжения стадиона «Газпром Арена» будут отвечать 46 энергетиков «Россети Ленэнерго» в составе 16 дежурных бригад.

Для обеспечения надежной работы стадиона «Газпром Арена» реконструирована существующая схема электроснабжения объекта: построена блочная комплектная трансформаторная подстанция 4х1250 кВА, а также две кабельные линии 10 кВ. Разработаны и утверждены однолинейные электрические схемы 0,4 кВ и выше в рамках электроснабжения спортивных объектов, утверждены карты-схемы сопутствующих объектов инфраструктуры (гостиницы, транспорт и т.д.).

«Подготовка сетевой инфраструктуры включает целый комплекс мероприятий, среди которых проверка надежности существующих схем электроснабжения, строительство новых линий электропередачи, проведение тренировок и учений. Всего в рамках отработки действий оперативного персонала «Россети Ленэнерго» провели 20 противоаварийных тренировок на объектах, задействованных в проведении чемпионата. Сегодняшние учения важны для отработки взаимодействия всех предприятий энергетической отрасли и являются финальной стадией подготовки к чемпионату», - рассказал и.о. генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

В учениях приняли участие компании «Россети Ленэнерго», «Россети ФСК ЕЭС», «Водоканал Санкт-Петербурга», «Оборонэнерго», «ТЭК СПб», «Теплосеть Санкт-Петербурга», «ПетербургГаз», «Петербургтеплоэнерго», администрация КВЦ «ЭкспоФорум» и руководство районов города.