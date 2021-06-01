Денис Мантуров принял участие в Неделе ритейла-2021

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в стратегической сессии «Борьба с ростом цен – необходимый шаг или путь к пустым прилавкам?» в рамках форума «Неделя российского ритейла». На сессии также выступили статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, представители ФАС, Роскачества, Фонда «Сколково» и российских торговых сетей.

В рамках сессии участники обсудили эффективность государственного регулирования розничных цен, в том числе с учетом мирового опыта. По словам Дениса Мантурова, в случае с соглашениями по сахару и подсолнечному маслу это была вынужденная мера.

Что касается регулирования цен, то я думаю, что здесь «заигрываться» не нужно. Хочу напомнить, что у нас уже есть прямой механизм воздействия, которым Правительство ни разу не воспользовалось, хотя и могло бы. Есть постановление Правительства по заморозке цен, и неизвестно, насколько серьезными были бы последствия

- подчеркнул Министр.

Справочно: Правительство РФ вправе заморозить цены на товары на срок не более 90 дней, если в течение 60 дней подряд в регионе их рост составит 10% и более.

Тем не менее, государству приходится участвовать в таком регулировании, хотя и опосредованно.

Воздействовать на рынок в качестве регуляторов нам все-таки приходится. Если вспоминать ситуацию с определенной продуктовой линейкой, в частности, с сахаром и маслом, то надо помнить, что соглашения были исключительно добровольными, и подписывали их не власти, а производители и торговые сети. В данном случае мы выступили в качестве модератора, мягкой силы. Такой формат приемлем для всех, и сегодня мы видим, что ситуация более-менее стабилизировалась, и надеемся, что такая тенденция сохранится и в будущем

- отметил глава Минпромторга России.

Для стабилизации розничных цен также может сработать механизм товарных интервенций. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что планируется возобновление закупок зерна.

В наших планах – опять начинать закупать в интервенционный фонд зерно, и мы хотим добавить сахар