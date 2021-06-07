 
Модернизация

На 11 подстанциях Западной Сибири "Россети ФСК ЕЭС" завершена установка быстродействующей релейной защиты

На 11 подстанциях Западной Сибири Россети ФСК ЕЭС завершена установка быстродействующей релейной защиты

7 июня 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
373

Завершены работы по установке микропроцессорной защиты (РЗА) линий электропередачи 110 кВ на энергообъектах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, где проживает более 3,7 млн человек. Стоимость работ составила более 216 млн рублей.

Новые шкафы основных и резервных защит, а также высокочастотные заградители и конденсаторы связи смонтированы на трех подстанциях 500 кВ: «Тарко-Сале», «Муравленковская», «Пыть-Ях», и восьми подстанциях 220 кВ: «Космос», «Мираж», «Новая», «Надым», «Ишим», «Голышманово», «Кирьяновская», «Комета». В целом модернизированные РЗА повысят надежность 28 линий напряжением 110 кВ. 

Новые микропроцессорные защиты отличаются высокой точностью измерений, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров, а также встроенными функциями регистрации аварийных событий.

Суммарная установленная мощность модернизируемых подстанций составляет более 6000 МВА.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
07.06.2021
"Россети ФСК ЕЭС" выдаст 10,5 МВт мощности для электроснабжения земельных участков многодетных семей...
АО 07.06.2021
АО "Мособлэнерго" приняло участие в презентации современной электротехнической передвижной лаборатор...
07.06.2021
"Цифра" на Крайнем Севере: "Россети Тюмень" проложат 260 км волоконно-оптических линий связи
Энергетики ведут капитальный ремонт сетей в Якутске 07.06.2021
Энергетики ведут капитальный ремонт сетей в Якутске
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно