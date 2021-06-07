Завершены работы по установке микропроцессорной защиты (РЗА) линий электропередачи 110 кВ на энергообъектах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, где проживает более 3,7 млн человек. Стоимость работ составила более 216 млн рублей.

Новые шкафы основных и резервных защит, а также высокочастотные заградители и конденсаторы связи смонтированы на трех подстанциях 500 кВ: «Тарко-Сале», «Муравленковская», «Пыть-Ях», и восьми подстанциях 220 кВ: «Космос», «Мираж», «Новая», «Надым», «Ишим», «Голышманово», «Кирьяновская», «Комета». В целом модернизированные РЗА повысят надежность 28 линий напряжением 110 кВ.

Новые микропроцессорные защиты отличаются высокой точностью измерений, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров, а также встроенными функциями регистрации аварийных событий.

Суммарная установленная мощность модернизируемых подстанций составляет более 6000 МВА.