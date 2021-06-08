Росатомфлот заключил контракт на строительство плавучего дока

7 июня ФГУП «Атомфлот» и Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция) подписали контракт на сооружение плавучего дока для универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

Закупка проводилась в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», в рамках Федерального закона РФ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Стоимость контракта составила 4,981 млрд рублей. Протокол подведения итогов закупки опубликован 27 мая 2021 года.

«Подписание контракта является важным шагом в реализации программы подготовки береговой инфраструктуры для обслуживания универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Турецкая верфь обладает необходимыми компетенциями и имеет достойную репутацию на рынке судостроения. Согласно условиям контракта строительство, включая доставку плавучего дока в порт Мурманск, займет 29 месяцев», - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Строящийся док будет иметь грузоподъемность 30 тыс. тонн. Основные размерения: длина наибольшая с кринолинами - не менее 220 м, длина по стапель-палубе - не менее 200 м, ширина наибольшая - около 48 м, высота понтона - около 6 метров. Автономность судна составляет 7 суток (по запасам дизельного топлива, питьевой воды, сбору сточных вод и хозяйственно-бытовых вод и пр.). Экипаж – около 30 человек.

Источник: Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»