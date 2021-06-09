 
Цифровая революция

"Мессояханефтегаз" открыл цифровой центр разработки месторождений

"Мессояханефтегаз", совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти", открыл в Тюмени интегрированный центр разработки месторождений, который позволит через дистанционное управление операционными процессами расширить возможности работы с трудноизвлекаемыми запасами Мессояхской группы месторождений, сообщает "Газпром нефть".

"Специалисты предприятия создали современный комплекс, способный оперативно формировать высокоточные прогнозы и сценарии развития арктического актива с учетом уникальных геологических особенностей сложных мессояхских пластов, технологических параметров и возможностей инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Компьютерные модели скважин, трубопроводов, промышленных мощностей подготовки нефти и газа создают цифровой аналог арктического нефтепромысла, расположенного почти в двух тысячах километров от своей виртуальной копии. Цифровые двойники синхронизированы с реальными производственными процессами и способны воспроизвести весь цикл добычи с точностью 97%.

За счет этих технологий компания намерена повысить рентабельность строительства, бурения, добычи и подготовки углеводородного сырья.

"Интегрированные центры разработки месторождений и умные системы управления добычей действуют уже почти в десяти активах компании. В процесс изменений вовлечены и наши партнеры: мы открываем коллегам доступ к общим цифровым сервисам, совместно развиваем новые бизнес-модели и программные продукты в периметре единой экосистемы. Принципиально новые технологические решения и внедрение нестандартных подходов к разработке трудной нефти дают компании возможность стать бенчмарком в области создания цифровых месторождений и новых моделей управления нефтедобычей. Рассчитываем, что в результате масштабной трансформации операционных процессов мы достигнем прямого экономического эффекта в 100 млрд рублей", - сказал заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки, расположенные на Гыданском полуострове. Лицензии на оба блока принадлежат "Мессояханефтегазу", который паритетно контролируют "Роснефть" и "Газпром нефть" - оператор проекта.

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Источник: ТАСС

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