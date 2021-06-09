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Юго-Западный филиал "Россети Кубань" обеспечил электроэнергией 1800 новых потребителей

Юго-Западный филиал Россети Кубань обеспечил электроэнергией 1800 новых потребителей

9 июня 2021, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты филиала «Россети Кубань» – Юго-Западные электрические сети с начала 2021 года выполнили технологическое присоединение более 1,8 тысяч новых потребителей – физических и юридических лиц. Суммарная мощность подключенных заявителей составила порядка 50 МВт.

В числе новых абонентов энергокомпании – представители малого и среднего бизнеса, муниципальные бюджетные образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия, объекты здравоохранения и курортные объекты.

Всего от жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов Краснодарского края поступило более 4 тысяч заявок на технологическое присоединение. Из них 95 % заявок от потребителей льготной категории, мощность энергопринимающих устройств которых не более 15 кВт. От малого и среднего бизнеса поступило более 200 заявок на обеспечение электроэнергией.

В 2020 году Юго-Западный филиал «Россети Кубань» присоединил к электросетям компании более 4,2 тысяч новых потребителей. Общая мощность подключенных объектов составила 93 МВт.

В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство клиентских центров компании «Россети Кубань» продолжают работу в онлайн-формате. Информацию о процедуре технологического присоединения и форму заявки на подключение к электросетям можно получить на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на технологическое присоединение можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.

По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-02-20 (звонки по России – бесплатные).

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Источник: Россети Кубань

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