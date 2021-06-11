Один из крупнейших африканских производителей электрической кабельной продукции и электрических трансформаторов – компания El Sewedy Electric Group (Египет) — рассматривает перспективы инвестирования в промышленную сферу Беларуси с возможностью создания совместных предприятий с белорусскими компаниями на территории РБ. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси (НАИП).

Как сообщается, в рамках встречи деловых кругов, руководства НАИП и СЭЗ «Могилев», которая прошла в продолжение прошедшего в Минске II белорусско-африканского бизнес-форума, были обсуждены перспективы инвестиционного и экономического сотрудничества между Беларусью и Египтом, проведена презентация бизнес-климата страны, а также особенности функционирования СЭЗ «Могилев».

«Произошел обмен мнениями относительно перспективности инвестирования в промышленную сферу Беларуси. Представители компании El Sewedy Electric Group проявили заинтересованность в создания совместных предприятий с белорусскими компаниями в части создания производства электрических кабелей и электрических трансформаторов в Беларуси», — сообщили в агентстве.

El Sewedy Electric Group - компания работает с 1938 г, в настоящее время имеет штат 12 тыс человек. По итогам 2019 г оборот компании составил 2,76 млрд долл. Компания производит и продает электрические кабели и провода, трансформаторы, телекоммуникационное оборудование, генераторы ветровых электроподстанций, измерительные приборы, предоставляет услуги по строительству под ключ электростанций, в том числе ветряных, систем транспортировки и распределения энергии.