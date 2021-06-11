Администрация Альшеевского района по итогам конкурса заключит контракт на строительство трехэтажной школы в селе Раевский с уфимским ООО «Главспецстрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 279,32 млн руб. на 0,48 % дешевле — за 277,98 млн руб. Второй участник закупки, уфимское ООО «А-строй», был готов выполнить работы с дисконтом 5% — за 265,35 млн руб., а третий, чишминское ООО «Стройгазцентр», — за 265,05 млн руб. (дисконт 5,1%). Победитель конкурса набрал больше всех баллов за квалификацию (36,79), тогда как другие участники — 33,34 и 10,6 баллов соответственно.

Строительство школы нужно завершить в июле 2023 года. Окна учебных кабинетов должны быть направлены на юго-восток, указано в документации. На территории учебного заведения будут располагаться спортивная и хозяйственная зоны, а также зона отдыха. Для строительства отведены два земельных участка общей площадью 1,92 га. Площадь застройки составляет 2,22 тыс. кв. м.

Как ранее писал “Ъ-Уфа”, конкурс по отбору подрядчика был приостановлен УФАС по Башкирии до рассмотрения жалобы екатеринбургского ООО «Джули».

ООО «Главспецстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2017 года. Компания занимается строительством. Единственный владелец — Семен Исачкин. Выручка ООО в 2020 году составила 240,39 млн руб., чистая прибыль — 529 тыс. руб. В текущем году компания заключила два госконтракта на общую сумму 315,39 млн руб.