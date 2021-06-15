В Карелии создадут первую в России "цифровую верфь"

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15 июня 2021, 15:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Строительство
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на глубокую модернизацию производственных мощностей Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске. После модернизации и цифровизации предприятия его производительность вырастет в несколько раз.
Онежский ССЗ расположен на пересечении основных водных путей России, связывающих Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. Завод открыли в 2002 году на базе модернизированного Беломорско-Онежского пароходства, основанного в 1944 году. В 2014 году обанкротившееся предприятие выкупило государство.
В июне 2019 года АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет заключили договор о техническом перевооружении производственных мощностей комплекса, положив начало созданию первой в России «цифровой верфи», где внедрят технологии искусственного интеллекта. Для цифровизации производственной структуры, повышения эффективности производства и качества выпускаемой продукции на предприятии внедрят систему учета и отслеживания материалов, интегрированную информационную систему цифрового производства, современные программное обеспечение и оптико-электронные средства наблюдения.
Глубокая модернизация завода, проект которой рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России, позволит сократить совокупные затраты ФГУП «Росморпорт», покрыть потребности в строительстве значительного количества служебно-вспомогательных судов и обеспечить сроки строительства, необходимые для своевременного исполнения планов по обновлению и пополнению флота.
На предприятии построят блок зданий корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного и корпусостроительного цехов, стапель, центр обработки данных, контрольно-пропускной пункт. Также модернизируют объекты энергоснабжения компрессорную станцию воздуха низкого давления и станцию газификации технических газов). Также запланировано устройство очистных сооружений.
Проект реализуется в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года и государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».
Проектную документацию разработали в АО «Центр технологии судостроения и судоремонта». Застройщик – АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».
Фото: korabel.ru
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