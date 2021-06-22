 
Модернизация

"Россети Северо-Запад" готовы построить электросетевую инфраструктуру для туристического кластера "Валла Тунтури" в Мурманской области

Россети Северо-Запад готовы построить электросетевую инфраструктуру для туристического кластера Валла Тунтури в Мурманской области

22 июня 2021, 10:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северо-Запад

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
194

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артём Пидник и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили подключение к сетям крупных региональных объектов и подготовку компании к зиме.

«Мы на Петербургском международном экономическом форуме договорились, что в рамках нашего партнёрства предметно продолжим разговор по вопросу развития электросетевого комплекса Мурманской области. А также повестку по дополнительным инвестициям на его развитие и, конечно, вопрос по модернизации электросети в Териберке. Электроснабжение – важнейшая для нас история с точки зрения инвестразвития», – отметил Андрей Чибис.

Артём Пидник рассказал, что «Россети Северо-Запад» готовы построить электросетевую инфраструктуру для туристического кластера «Валла Тунтури», создание которого планируется в Мурманской области.

«Для технологического присоединения такого крупного проекта, включающего подключение к сетям множества объектов, нужен большой подготовительный этап. Прорабатываем все детали для своевременного строительства сетей. Уверен, что объект повысит туристическую привлекательность региона и принесёт области экономический эффект», — отметил Артём Пидник.

Также глава сетевой компании рассказал Андрею Чибису о подготовке компании к зиме. В этом году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса региона 570 млн рублей. Энергетики выполняют все работы в полном объёме.

Компания отремонтирует более 200 км линий электропередачи, 27 трансформаторных подстанций и 4,1 тысячи изоляторов, расчистит 750 гектаров просек воздушных линий.

В июле энергетики отремонтируют линию 150 кВ, обеспечивающую электроснабжение отдаленного города Островной. Это ЛЭП протяженностью 200 км, проходящая по тундре и побережью Баренцева моря, поэтому бригады и материалы доставят на вездеходах и вертолете.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северо-Запад

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
22.06.2021
"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией новый микрорайон в пригороде столицы КЧР
22.06.2021
"Россети Сибирь" перешли на новый этап внедрения системы инновационного менеджмента
22.06.2021
"Россети ФСК ЕЭС" завершила модернизацию одной из ключевых питающих подстанций Тверской области
АО 21.06.2021
АО "Мособлэнерго" отремонтирует кабельные линии и подстанцию в красногорской Опалихе

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно