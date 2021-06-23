Минэнерго России поддерживает развитие всех низкоуглеродных источников энергии, но масштабный переход на возобновляемую энергетику будет возможен, когда её ценовые параметры станут сопоставимы с традиционной генерацией, рассказал Павел Сниккарс на форуме «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

В работе сессии также принимал участие генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Алексей Кулапин.

«Как электроэнергетики, представители консервативной отрасли, мы понимаем, что это вызов, который стоит перед нами в целом и во внутриклиматической и в экологической повестке. Для Министерства энергетики поддержка развития возобновляемых источников энергии является одним из важных моментов», – сказал заместитель Министра.

В этом году Правительство РФ приняло решение о продлении программы развития ВИЭ на оптовом энергорынке на 2025-2035 годы, что позволит ввести в эксплуатацию порядка 6,7 ГВт новых мощностей.

«Мы поддерживаем все низкоуглеродные источники выработки электроэнергии. Мы понимаем, что возобновляемые источники энергии – это важно, но всё-таки основной костяк, база энергосистемы в ближайшие 15-20 лет –традиционные источники генерации, и для нас очень важно и среди них выбрать приоритеты», – сообщил Павел Сниккарс.

По его словам, одним из важных направлений работы является признание на международном уровне экологичности атомных электростанций и больших гидроэлектростанций.