Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на устройство стационарного электрического освещения на транспортных развязках в Предгорном районе Ставропольского края и в Ессентуках. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога А-157 связывает международный аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Ессентуки и Кисловодск, выступая в качестве популярного туристического маршрута и транзитного коридора с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесской Республике.

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство стационарного электрического освещения на транспортных развязках «Боргустанская» (км 31+860) и «Южная» (км 36+518) в Предгорном районе Ставропольского края и в Ессентуках. Здесь установят новые опоры освещения и проложат линии электропередачи напряжением 0,4 кВт протяженностью 5,5 км и 2,205 км соответственно.

На первом участке реконструируют трансформаторную подстанцию ТП ПС-110/10 кВ «Ясная Поляна-2», установят шкаф управления наружным освещением, защитят кабели связи в местах пересечения с кабелями наружного освещения с помощью короба из прокатных швеллеров, а в местах предполагаемых съездов - путем укладки сборных железобетонных плит.

На втором участке в ходе реализации проекта действующую двухпроводную воздушную линию ВЛ 10 кВ на одном отрезке заменят на трехпроводную, в том числе установят на опоры ВЛ подкосы из стойки и траверс с изоляторами.

Генеральный проектировщик – ООО «АвтоДорСервис». Застройщик - ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор