Три находящиеся в собственности американской корпорации Exelon в штате Иллинойс атомные электростанции – АЭС Byron (2 347 МВт), АЭС Dresden (1 845 МВт) и АЭС Quad Cities (1 871 МВт) не получили контракты на поставку мощности на плановом аукционе по отбору резервов мощности на 2022-2023 гг. (Base Residual Auction, BRA). Аукцион, организованный системным оператором штатов Восточного побережья США PJM Interconnection*, состоялся в начале июня текущего года.

По планам Exelon, АЭС Byron и АЭС Dresden должны быть подготовлены к закрытию осенью 2021 г., в то время как АЭС Quad Cities продолжит работу благодаря субсидиям, выделенным ранее из бюджета штата. Вместе с тем, ситуация с ядерной энергетикой в Иллинойсе в целом находится под вопросом, поскольку парламент штата приостановил рассмотрение законопроекта о дальнейшем субсидировании сектора атомной энергетики, в частности, приостановлено рассмотрение вопроса выделения субсидий в размере $ 540 млн для АЭС, находящихся в собственности Exelon. В официальном заявлении корпорации отмечается, что две АЭС, которые прошли отбор на BRA – АЭС Braidwood (2 389 МВт) и АЭС LaSalle County (2 320 МВт) – должны оставаться в работе до мая 2023 г., но досрочный вывод станций из эксплуатации не исключается, если законопроект о субсидировании не пройдет и для атомной генерации сохранятся неблагоприятные рыночные условия.

Поддержка ядерной энергетики активно обсуждается не только в Иллинойсе, но и в других штатах США в связи с масштабными планами по закрытию в ближайшие десятилетия объектов генерации на ископаемом топливе и снижению до нуля выбросов СО2. В штатах Мэриленд, Пенсильвания и Огайо, относящихся к операционной зоне PJM, не зависимо от результатов BRA к июню 2022 г. могут быть выведены из работы три угольные ТЭС суммарной мощностью 2 421 МВт. Их собственник – холдинг GenOn – в качестве причин вывода станций из эксплуатации назвал их нерентабельность из-за высоких затрат на эксплуатацию, в том числе связанных с соблюдением экологических требований, а также неспособность конкурировать с субсидируемыми энергоресурсами на базе ВИЭ по действующим рыночным правилам.

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* Операционная зона включает полностью или частично штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия.