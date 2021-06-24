В заключительный день работы международной выставки и форума RENWEX 2021 в ЦВК «Экспоцентр» состоялась конференция, участники которой обсудили различные аспекты развития электромобильного транспорта.

«Конец 2020 года был воспринят европейскими странами, как начало электрической революции. Продажи электромобилей в Европе составили около 23 % от всех продаж. Переход к электрическим транспортным средствам в Европе уже не остановить», – констатировала модератор конференции, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

Общую картину мирового рынка электротранспорта дополнил в своем выступлении Дмитрий Сигиневич, эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково». Он обратил внимание на то, что уже многие страны заявили о планах довести продажи углеродонейтральных транспортных средств до 30% от общего объема продаж автомашин к 2030 году. При этом спрос на электромобили сильно зависит от сочетания финансовых и экологических стимулов, включая меры господдержки. В их числе – введение странами определенных топливных стандартов и налогов на выбросы, выделение госсубсидий, чтобы сделать электромобили доступными для потребителей по цене, развитие дорожной инфраструктуры с преимуществами для электротранспорта и т.д.

Сегодня лидером по количеству электромобилей является Китай, по доле электротранспорта в продажах автомобилей – Норвегия, где эта доля достигает уже 50%. Если говорить о России, то сейчас в нашей стране количество электромобилей превышает 10 тысяч единиц. По словам Дмитрия Сигиневича, Минтранс, Минэкономразвития дают «крайне оптимистичные прогнозы» по электротранспорту, предполагая его многократный рост.

О состоянии и перспективах электротранспорта в Москве рассказал Сергей Ключарёв, заместитель начальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс», который подробно остановился на развитии общественного электротранспорта столицы. По его словам, на московских улицах скоро будут работать уже 1000 электробусов. «Электробус в Москве как вид транспорта состоялся. Электробусы наши заметны. Пассажиры их полюбили. Этот транспорт у нас быстро развивается. И мы постепенно перейдем к тому, что дизельных автобусов не будет», – заявил представитель «Мосгортранса». Он особо отметил, что электробусы поставляют два отечественных завода-изготовителя – КАМАЗ и ЛиАЗ.

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Завершили деловую программу RENWEX 2021 тематические круглые столы. Эксперты НП по развитию возобновляемой энергетики «ЕВРОСОЛАР Россия» провели круглые столы «Микрогенерация. Образование. Enabling PV» и «Финансирование инновационного НИОКР». В них приняли участие представители российских научно-исследовательских центров, профильных институтов, отраслевых компаний и организаций, руководители образовательных программ, а также их немецкие и швейцарские коллеги.

Еще один круглый стол «Биотопливо и биомасса» организовали специалисты информационно-аналитического агентства «ИНФОБИО» и Национального биоэнергетического союза.