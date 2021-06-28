В АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Зеленогорск Красноярского края) в цехе обогащения урана состоялся пуск второй в 2021 году очереди газовых центрифуг (ГЦ) нового поколения.

Ввод нового оборудования реализуется в рамках программы модернизации производственных мощностей в Топливном дивизионе с поэтапной заменой ГЦ предыдущих поколений.

Всего в 2021 году планируется переоснащение в общей сложности пяти очередей ГЦ новым оборудованием. Секции основного технологического оборудования с ГЦ последнего поколения вводятся на ЭХЗ в рамках технического переоснащения предприятия начиная с весны 2019 года. В 2020 году были введены три очереди газовых центрифуг последнего поколения.

«Особенность всего комплекса демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ в том, что соседнее газоцентрифужное оборудование находится в работе, предприятие ни на секунду не прекращает выполнение производственной программы. Это возможно благодаря технологии поблочного ремонта, разработанной и успешно реализованной специалистами предприятия еще в период второй модернизации ГЦ-оборудования. Широкое применение принципов и инструментов производственной системы Росатома практически на всех этапах — от демонтажа до пуска — сделали эту технологию еще более эффективной. Четкое и согласованное взаимодействие всех заводских подразделений и организаций-подрядчиков, ритмичная поставка оборудования и материалов позволяют работать с высокими темпами и качеством», — отметил заместитель генерального директора по производству АО «ПО «Электрохимический завод» Ринат Асадулин.

Новые центрифуги поставляются в АО «ПО «Электрохимический завод» машиностроительными предприятиями Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» — ПАО «КМЗ» (г. Ковров, Владимирская область) и ООО «НПО «Центротех» (г. Новоуральск, Свердловская область).

Для справки:

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.ecp.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru