 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" обновила выключатели на двух магистральных подстанциях Республики Коми

Россети ФСК ЕЭС обновила выключатели на двух магистральных подстанциях Республики Коми

29 июня 2021, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду провела модернизацию 17 выключателей напряжением 6-110 кВ на подстанциях 220 кВ «Микунь» и «Северная». В результате была повышена надежность электроснабжения города Печора и южной части республики.

Подстанция 220 кВ «Микунь» является крупнейшим энергетическим узлом Коми. Обеспечивает транзит электроэнергии в Архангельскую область и отвечает за электроснабжение объектов таких крупных потребителей как РЖД, «Газпром» и «Транснефть». «Северная» обеспечивает электроснабжение потребителей Печоры.

Выключатели являются важнейшими коммутационными устройствами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи, в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, тем самым обеспечивая бесперебойную работу.

До конца года в Коми будет выполнена модернизация коммутационного оборудования еще на четырех подстанциях 220 кВ: «Печора», «Плесецк», «Обозерская» и «Ухта».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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