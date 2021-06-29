«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду провела модернизацию 17 выключателей напряжением 6-110 кВ на подстанциях 220 кВ «Микунь» и «Северная». В результате была повышена надежность электроснабжения города Печора и южной части республики.



Подстанция 220 кВ «Микунь» является крупнейшим энергетическим узлом Коми. Обеспечивает транзит электроэнергии в Архангельскую область и отвечает за электроснабжение объектов таких крупных потребителей как РЖД, «Газпром» и «Транснефть». «Северная» обеспечивает электроснабжение потребителей Печоры.



Выключатели являются важнейшими коммутационными устройствами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи, в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, тем самым обеспечивая бесперебойную работу.



До конца года в Коми будет выполнена модернизация коммутационного оборудования еще на четырех подстанциях 220 кВ: «Печора», «Плесецк», «Обозерская» и «Ухта».