Проклятье щелевого фидера.
30 июня 2021, 17:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики «Россети Московский регион» выдали более 400 кВт мощности четырем социально значимым объектам в городском округе Зарайск.
Котельные располагаются в поселках Зарайский и центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября», а также в селе Протекино и деревне Мендюкино. Они обеспечивают горячей водой более 30 домов (как частных, так и многоквартирных), в которых проживают около 1650 человек. Каждая из котельных является объектом второй категории надежности, что подразумевает наравне с основным наличие резервного источника питания.
Для обеспечения объектов электроэнергией специалисты восточного филиала компании построили несколько участков воздушных линий 0,4 кВ общей протяженностью 640 метров, оснастив их самонесущим изолированным проводом, а также установили необходимые комплексы оборудования и приборы учета электроэнергии.
Объем инвестиций «Россети Московский регион» для технологического присоединения социально значимых объектов составляет более 2,2 млн рублей.
– Каждая из котельных является вновь построенным объектом, – отметил заместитель главы по градостроительной деятельности г.о. Зарайск Андрей Шолохов. – Для их подключения к электросетям энергетики «Россети Московский регион» в срок подготовили необходимые документы и так же оперативно и качественно выполнили все строительные работы. Это позволит администрации городского округа Зарайск своевременно выполнить комплекс мероприятий по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.
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