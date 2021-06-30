Энергетики «Россети Московский регион» выдали более 400 кВт мощности четырем социально значимым объектам в городском округе Зарайск.

Котельные располагаются в поселках Зарайский и центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября», а также в селе Протекино и деревне Мендюкино. Они обеспечивают горячей водой более 30 домов (как частных, так и многоквартирных), в которых проживают около 1650 человек. Каждая из котельных является объектом второй категории надежности, что подразумевает наравне с основным наличие резервного источника питания.

Для обеспечения объектов электроэнергией специалисты восточного филиала компании построили несколько участков воздушных линий 0,4 кВ общей протяженностью 640 метров, оснастив их самонесущим изолированным проводом, а также установили необходимые комплексы оборудования и приборы учета электроэнергии.

Объем инвестиций «Россети Московский регион» для технологического присоединения социально значимых объектов составляет более 2,2 млн рублей.