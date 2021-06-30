Турецкий системный оператор TEIAS заключил контракт с группой компаний Prysmian общей стоимостью € 140 млн на проектирование, поставку, установку и ввод в промышленную эксплуатацию 2-х высоковольтных подводных кабельных линий переменного тока (HVAC КЛ) между энергосистемами Европы и Азии.

Первый проект – Dardanelles III – предусматривает прокладку третьей подводно-подземной двухцепной HVAC КЛ напряжением 400 кВ и пропускной способностью 1 000 МВт через пролив Дарданеллы. Общая протяженность КЛ составит 4,2 км, из которых 4 км будет проложено по морскому дну и 0,2 км – по суше.

Второй проект – Izmit Gulf Crossing – предусматривает прокладку по дну Измитского залива вдоль моста Османа Гази подводно-подземной двухцепной HVAC КЛ напряжением 400 кВ пропускной способностью 1 000 МВт и общей протяженностью 14 км, из которых 4 км будет проложено по морскому дну и 10 км – по суше.

Каждая из КЛ состоит из двух одножильных HVAC кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с однопроволочной броней. Подводные кабели будут производиться на заводе Prysmian в г. Пиккала (Pikkala), в Финляндии, а кабели, которые будут проложены по суше, -- на заводе компании в г. Грон (Gron), во Франции. Завершение обоих проектов ожидается к 2023 г.

Соединения Dardanelles III и Izmit Gulf Crossing дополнят уже существующие соединения Dardanelles I и Dardanelles II, которые были построены Prysmian для TEIAS ранее, и, как ожидается, обеспечат надежные и экономичные поставки электроэнергии между Азией и Европой.

Информационно-аналитический портал Modern Power Systems