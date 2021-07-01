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Управление по АЭС Египта передало регулятору пакет документов, необходимых для получения разрешения на сооружение АЭС "Эль-Дабаа"

Управление по АЭС Египта передало регулятору пакет документов, необходимых для получения разрешения на сооружение АЭС Эль-Дабаа

1 июля 2021, 17:12
Рубрика: Компании
Метки: РОСАТОМ, ЕГИПЕТ
Отрасль: Атомная промышленность Строительство 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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Управление по атомным электростанциям Египта (NPPA) передало пакет документов Управлению по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA), необходимых для получения разрешения на сооружение блоков № 1 и № 2 АЭС «Эль-Дабаа». Это важная цеха в реализации проекта: как только разрешение будет выдано стороны смогут приступить к полномасштабному строительству.

«С момента запуска египетского атомного проекта под эгидой политического руководства мы неустанно прилагаем все усилия для последовательного выполнения обязательств, связанных с развитием проекта. Передаче документации предшествовала совместная работа Управления по атомным электростанциям и АО АСЭ (Инжиниринговый дивизион Росатома) по финализации лицензионной документации. Сегодня мы гордимся завершением этой работы, выполненной в соответствии с высочайшими стандартами качества, а также соблюдением местных и международных требований», – сказал Амгед аль-Вакиль, председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям.

«Благодаря скоординированным усилиям российской и египетской команд была оперативно решена непростая задача по согласованию документации с учетом технических требований EPC-контракта и адаптации к условиям площадки», – отметил Григорий Соснин, вице-президент по проекту в Египте АО «АСЭ».

 

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная станция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения 3+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает. В России работает четыре блока с реакторами этого поколения: по два реактора – на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных станций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС. Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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