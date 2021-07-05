Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап реконструкции комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в Морском порту Усть-Луга. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Комплекс ПАО «НОВАТЭК» в порту Усть-Луга производит продукцию с высокой добавленной стоимостью. Сырье поставляет Пуровский завод по переработке конденсата. Товарные нефтепродукты перекачиваются из резервуаров на площадку причального фронта для отгрузки в танкеры и отправки на экспорт.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен второй этап реконструкции комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки в Морском торговом порту Усть-Луга.

Работы пройдут на территории порта Усть-Луга в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области. На площадке комплекса построят новую установку по переработке стабильного газового конденсата и проведут реконструкцию инженерных сетей для подключения к ним проектируемой установки. Также здесь возведут эстакаду технологических трубопроводов, техническое здание и бытовой блок, распределительную трансформаторную подстанцию, резервную дизельную электростанцию, насосные для перекачки сточных вод и иные технологические и вспомогательные объекты.

Для подъезда автотранспорта проложат межплощадочную автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием, которая будет примыкать к действующей подъездной автодороге.

Фото: усть-луга.рф