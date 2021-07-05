К 2050 году объем мирового рынка водорода может увеличиться в 6 раз - с нынешних 80 млн тонн до 500 млн тонн. Такой перспективный рост обусловлен стремительно растущим спросом на безуглеводородную энергетику и энергоемкие технологии, сообщил Павел Сорокин в ходе своего выступления на панельной сессии международной промышленной выставки Иннопром «GREEN WIN? Как будет меняться промышленность». По оценке замминистра, при достижении таких объемов производства водород займет от 15 до 20% в мировом энергобалансе.

«По сути, это очень большая трансформация энергетики, ведь сейчас эта доля около нуля. Хотя производство и достигает 80 млн тонн, весь производимый объем потребляется на месте производства - для производства химии, в переработке и металлургии. Видим огромные перспективы для роста в области транспорта, в котором на сегодня около 60% потребления занимает нефть. В этом смысле, необходимо правильно определить вектор инвестиций», – подчеркнул Павел Сорокин.

К настоящему моменту Минэнерго России совместно с Минпромторгом России, другими ведомствами и аналитиками проанализировали текущие и перспективные технологии и объемы производства, хранения, транспортировки и потребления водорода. Россия находится на начальных этапах развития водородных технологий, но это направление является одной из самых перспективных, отметил замглавы Минэнерго России.