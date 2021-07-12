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Приглашаем к участию в семинаре на тему "Сбои в работе энергосистем и рынка электроэнергии" в рамках Сессии СИГРЭ 2021

Приглашаем к участию в семинаре на тему Сбои в работе энергосистем и рынка электроэнергии в рамках Сессии СИГРЭ 2021

12 июля 2021, 10:24
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Центральный офис СИГРЭ приглашает специалистов отрасли принять участие в семинаре на тему «Сбои в работе энергосистем и рынка электроэнергии» (Large disturbances in power systems and markets).

Семинар состоится в рамках научной программы Юбилейной 48-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет в онлайн-формате на протяжении восьми дней, со среды 18 по пятницу 27 августа 2021, и будет транслироваться из Дворца Конгрессов в Париже. Подробнее о Сессии 2021: ссылка.

Мероприятие пройдет под эгидой Исследовательских комитетов СИГРЭ C2 «Функционирование и управление энергосистем» и C5 «Рынки электроэнергии и регулирование».

Дата проведения: 23 августа 2021 года, 11:00-15:00 (мск).

В рамках семинара будут рассмотрены тематические исследования по выявлению последствий взаимосвязанных нарушений в работе энергосистем и рынков электроэнергии.

Данный семинар является одним из 4-х тематических семинаров, включенных в регистрационный взнос и доступных участникам Юбилейной 48-й Сессии СИГРЭ. Подробнее о семинарах Сессии: ссылка.

Делегатам Сессии будет доступна как онлайн-трансляция, так и видеозапись мероприятия.

Зарегистрироваться на участие в Юбилейной 48-й Сессии СИГРЭ можно на сайте мероприятия по ссылке.

Подробнее о Сессиях СИГРЭ 2021-2022: ссылка.

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Источник: РНК СИГРЭ

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